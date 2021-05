Coronavirus en Belgique : la décrue dans les hôpitaux se poursuit lentement mais sûrement

Le lundi 10 mai, on dénombrait 710 lits en Unité de Soins Intensifs. Contre 830 la semaine précédente. La décrue dans les hôpitaux se poursuit et les prochaines semaines s'annoncent favorables, notamment grâce à la campagne de vaccination. On fait le point dans "La Grande Forme" avec Leïla Blekhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Alors qu'on était proche de la saturation dans les hôpitaux il y a encore quelques semaines, voilà que depuis plusieurs jours, le nombre de lits en soins intensifs diminue de plus en plus, de quoi redonner de l'espoir quant à l'assouplissement des mesures.

Leïla Belkhir est intervenue dans l'émission "La Grande Forme" pour confirmer cette tendance à la baisse : "C'est en effet en train de diminuer, un peu plus lentement au niveau des soins intensifs quand on regarde proportionnellement par rapport aux unités de soins classiques - c'est tout de même important de souligner les faits pour l'USI (unité de soins intensifs) car les patients y restent longtemps donc il faut rester vigilant - mais oui, ça diminue donc c'est une bonne nouvelle !"

Plus on va vacciner les gens, plus on va gagner du terrain et c'est une très bonne chose !

Du côté de la prise en charge, elle n'a pas beaucoup évolué depuis la deuxième vague à aujourd'hui comme l'explique notre spécialiste. Ce qui a aidé, ce sont surtout les mesures fédérales selon elle : "La limitation des contacts de façon générale depuis des mois nous permet aujourd'hui d'avoir des perspectives telles que la réouverture des terrasses du week-end dernier. De plus, on n'a pas eu un patient à Saint-Luc qui sont doublement vaccinés et issus de maison de repos et qui malgré tout se retrouvent hospitalisés. Cela n'est pas arrivé chez nous ! Cela change la donne en termes de capacité hospitalière et du nombre de personnes hospitalisées. Au plus on va vacciner les gens, plus on va gagner du terrain et c'est une très bonne chose !"