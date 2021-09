Constipé ? Voici quelques conseils pour aller mieux

Il y a de nombreuse cause à la constipation. La cause la plus fréquente est liée à l’hygiéno-diététique, soit notre mode d’alimentation. Pour éviter la constipation, privilégiez une alimentation riche en fibres. Les aliments riches en fibres attirent l’eau dans la lumière intestinale (=le côlon), se mélangent aux selles et les plus molles. Ce qui favorise le transit.

►►► À lire aussi : Un peu stressé ? L’Ashwagandha peut vous aider !

Le fait de bouger, de faire de l’exercice favorise par ailleurs le transit, et diminue le risque de constipation. Lorsqu’une femme est enceinte, il y a plus de chances qu’elle soit constipée. Notamment à cause de la pression abdominale près de ses intestins mais également à cause des changements hormonaux.