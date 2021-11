Conseils beauté : dans quel ordre faut-il appliquer ses produits de maquillage ?

On applique une poudre bronzante en veillant à ne surtout pas trop en mettre ! Pour un résultat naturel, on vient l’appliquer là où le soleil vient naturellement caresser la peau. Pour ce faire, on réalise un mouvement formant un 3 qui part du haut du front pour descendre au milieu des joues, puis suivre la mâchoire jusqu'au menton.

On utilise un correcteur ou anticernes qui permet de camoufler les cernes foncés et les petites imperfections comme les rougeurs ou les boutons. On l’applique en petite quantité avec un pinceau ou le bout du doigt. On le prend dans une teinte légèrement plus claire que celle de notre fond de teint.

On passe alors au fond de teint. Petit rappel : ce maquillage n’est pas destiné à donner bonne mine mais à uniformiser la peau. On le choisit donc dans la même couleur que notre peau. Pour tester la couleur, on dépose un peu de matière au niveau de la mâchoire et s'il n'y a pas de démarcation au niveau du cou, c’est que vous avez trouvé la bonne teinte de fond de teint.

On utilise alors ce qu’on appelle une base de teint. Cette étape n’est pas obligatoire, mais elle permet de maintenir le maquillage en place toute la journée, surtout quand il fait chaud ou humide. La base a plusieurs fonctions : unifier le grain de peau, resserrer les pores ou encore illuminer. Elle est généralement transparente et légère.

Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver dans sa trousse à maquillage. Quel produit appliquer avant l'autre ? L'ordre a-t-il vraiment de l'importance ? Fond de teint, blush, illuminateur… Le rayon make-up déborde de produits en tout genre pour se mettre en beauté. Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine "Flair", vous aide à y voir plus clair.

6. Illuminateur

L’illuminateur est un maquillage qui permet d’apporter de la lumière à certains endroits du visage. On l’applique avec parcimonie sur l’arête du nez, l’arc de cupidon et les tempes.

7. Ombre à paupières

On utilise généralement trois couleurs d’ombre à paupières pour maquiller ses yeux. On applique la teinte la plus claire au niveau du coin interne de l’œil et la plus intense sur le coin externe. Enfin, on utilise la nuance intermédiaire dans le creux de la paupière. Mais on peut aussi travailler avec une seule couleur. Dans ce cas, on estompe la matière dans le coin interne de l’œil et on accentue l’intensité sur l’extrémité. Pour la couleur, si vous avez les yeux bleus, utilisez des teintes que orange, abricot, doré, pêche ou chocolat. Les yeux verts ? Misez sur le rouge, cerise, vin, aubergine, mauve pâle. Les yeux bruns sont mis en valeur avec le violet ou le prune.

8. Crayon ou eyeliner

On dessine un trait en commençant par le coin interne de l’œil et on va jusqu’au milieu de la paupière. On place ensuite le crayon/feutre dans le coin externe de l’œil et on rejoint la ligne préalablement dessinée au milieu de la paupière.

9. Mascara

On applique le mascara en fines couches en créant un mouvement zigzag en partant de la racine du cil et en étirant la matière. On n’hésite pas à recourber ses cils avant à l’aide d’un recourbe-cils.