Conjonctivite : comment l'identifier et la traiter ?

La conjonctivite est une inflammation bénigne de l'œil qui ne doit tout de même pas être négligée. Le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme" vous explique tout dans sa consultation du jour.

La conjonctivite vient de "conjonctive", la membrane transparente qui recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur de la paupière et de finale médicale "ite" signifiant inflammation. Une conjonctivite correspond donc à l'inflammation de la membrane conjonctive. Dans la majorité des cas, elle est virale mais elle peut aussi être due à une bactérie ou encore une allergie.

Œil rouge et vision brouillée

La conjonctivite va systématiquement provoquer une rougeur de l'œil, des picotements/démangeaisons, et peut parfois être accompagnée d'une rhinite (nez qui coule, gorge qui gratte), ou encore engendrer des croûtes (suite à un écoulement) qui font qu'on a les yeux collés le matin et parfois même, une photophobie ; la lumière devient dérangeante.

La conjonctivite est quelque chose de très contagieux mais bénin. Le plus souvent, la conjonctivite disparaît en quelques jours et ne présente aucun danger. Cependant, si vous ne la traitez pas, vous risquez d'abîmer votre cornée, il est donc impératif de consulter votre médecin traitant pour qu'il vous prescrive un traitement ciblé comme des antibiotiques par exemple. Si vous subissez une altération de la vision, n'hésitez pas non plus à consulter !