Complexes et dysmorphophobie : quelle différence et comment les surmonter ?

D'après une étude française datant de 2020, 67% des femmes se disent complexées et c'est encore plus fréquent chez les 35-45 ans. La thématique abstraite des complexes a beaucoup de secrets à dévoiler. Marie Geonet, docteur en psychologie, psychothérapeute et sexologue, nous aide à y voir plus clair.

Un complexe :

Concerne les parties de notre corps qu'on aime moins, qu'on trouve moins gracieuses, qui ne rentrent pas dans les standards véhiculés massivement dans notre société.

Dans l'enquête faite en 2020, les femmes évoquent 3 sources externes principales qui renforcent les complexes :

Les publicités

La télévision

Les réseaux sociaux

Différents complexes :

Chez les femmes : complexe surtout lié au poids, complexe au niveau de la poitrine (trop grosse ou trop petite) ou encore de certaines parties du visage, comme le nez par exemple.

Chez les hommes : ce qui revient souvent, c'est le complexe de la calvitie, de la taille de leur sexe ou encore de leur poids.

Les hommes expriment de plus en plus leurs complexes

"On le remarque de plus en plus ces dernières années et les hommes le disent eux-mêmes : ils subissent, eux aussi, une certaine pression suite aux injonctions des médias et autre.

Les hommes développent donc de plus en plus de complexes et subissent également de plus en plus de troubles alimentaires. A priori, on observe plus souvent ce trouble psychologique chez les filles mais ces dernières semaines notamment, les chiffres augmentent du côté des hommes et des jeunes adolescents."

Le mouvement body positive pour booster l'estime de soi

"Ce mouvement va prôner l'acceptation de son corps et le fait de l'aimer tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. On observe que ce mouvement commence à faire un peu tâche d'huile dans les publicités notamment ou encore au sein d'une série de personnalités médiatiques qui n'hésitent plus à poster des photos sur les réseaux sociaux où elles ne sont pas maquillées, où elles n'ont pas mis de filtre, pour montrer que finalement, personne n'est parfait et que l'idée est de s'accepter et de s'aimer malgré les imperfections !"