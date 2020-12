Comment utiliser le lubrifiant comme source de plaisir ?

Il existe de nombreux a priori sur le lubrifiant. Pourtant, il peut être utilisé de façon fun, voire utile. La chroniqueuse psycho-sexo de "La Grande Forme", Alexandra Hubin nous donne son avis.

Le lubrifiant est souvent vu comme ayant pour seule fonction d’éviter les douleurs à cause de sécheresses vaginales. Pourtant, il a bien d’autres vocations. Alexandra Hubin nous rappelle qu’il peut être très plaisant en rendant le sexe plus sensuel et en améliorant les rapports protégés. On rappelle d’ailleurs l’importance de se protéger avec une contraception efficace.