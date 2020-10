Comment trier sa pharmacie ?

Si votre médicament n’est pas altéré , c’est-à-dire qu’il a le même aspect qu’à l’origine et qu’il a été conservé à l’abri de la lumière et de l’humidité, il est toujours bon après la date de péremption. L’efficacité va diminuer de manière linéaire, donc il va être de moins en moins utile.

Le Docteur Charlotte de "La Grande Forme " nous aide à trier notre pharmacie. Il est très important de faire le tri car certains médicaments ne sont plus nécessaires ou d’autres sont périmés.

Pour certains médicaments, ne dépassez pas la date

Attention, par contre pour certains médicaments comme les gouttes ophtalmiques il est hors de question de dépasser la date inscrite sur le flacon. Pour le Docteur Charlotte, c’est même plus restrictif que ça : " Quand vous l’avez ouvert, c’est trois semaines point à la ligne. Dans l’idéal, au frigo. " Adrien Devyver nous donne son petit conseil : " Notez la date d’ouverture sur vos médicaments ".

Pour les antibiotiques, ne jouez pas non plus avec la date de péremption. S’il perde en efficacité, cela n’a plus d’intérêt d’en prendre.

Pour finir, les médicaments avec une marge thérapeutique étroite, comme les médicaments pour l’épilepsie ou les maladies cardiaques et psychiatriques, on ne peut pas les garder au-delà date de péremption. " C’est même dangereux ", nous dit le Docteur Charlotte.