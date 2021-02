Comment surmonter un traumatisme ?

Un traumatisme, c’est un ressenti psychologique suite à un événement traumatisant , c’est-à-dire un évènement où on a eu peur pour son intégrité physique et/ou psychologique. Par exemple, lors d’un accident de voiture, on peut avoir l’impression de frôler la mort. Cela nous fait nous rendre compte que la mort est une réalité.

Un traumatisme en deux phases

La première est une période de stress aigu où la personne est chamboulée. Celle-ci survient souvent juste après l’accident. On la reconnaît car on est plus agité ou triste. Cette phase est temporaire et disparaît assez rapidement.

Par contre, pour certains, le stress va devenir chronique, c’est-à-dire qu’il va se prolonger dans le temps, entre 3 et 6 mois, voire des années. Cette deuxième phase est mauvaise pour la santé. Il est ici important de se faire aider.

Il est nécessaire de souligner que nous ne sommes pas tous égaux face à un accident de la vie. Les personnes présentes dans un même accident de voiture vont par exemple réagir de façon différente.