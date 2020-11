Comment soigner une gastro-entérite ?

D’un jour à l’autre, la gastro-entérite risque de s’inviter dans votre foyer. Elle sera encore plus complexe à gérer cette année car ses symptômes ressemblent fortement à ceux du coronavirus. Le Docteur Charlotte, médecin référente de "La Grande Forme" nous explique comment la soigner.

C’est une infection digestive qui va empêcher les intestins de faire leur travail de digestion correctement. Cela implique souvent des douleurs et une augmentation des selles. Mais, il existe bien d’autres symptômes. Le plus souvent la population est touchée par une gastro-entérite virale. Elle peut durer jusqu’à dix jours.

Le Docteur Charlotte nous conseille de quand même nous rendre chez le médecin traitant pour qu’il confirme la gastro-entérite et qu’il vérifie que ce n’est pas autre chose de plus grave. De manière générale quand vous vomissez plus de six fois ou que vous allez à la selle plus de six fois, il faut consulter.