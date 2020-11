Comment soigner une crise de goutte, une maladie des articulations ?

C’est une maladie qui apparaît à un moment donné. Elle vient et elle repart encore et encore. C’est pour cela que l’on parle d’une crise de goutte. Souvent la première crise va apparaître autour de 40 ans. Lors d’une crise, l’articulation est rouge, chaude et gonflée. Si ce n’est pas soigné, une crise peut durer jusqu’à deux semaines.

La goutte est une maladie qui est due à l’acide urique . Une partie de cet acide est produite par notre corps et une autre provient de l’alimentation. Au lieu d’éliminer cet acide naturellement via les reins, le corps ne va pas réussir à l’évacuer chez les personnes atteintes de goutte. Elles vont donc le stocker dans leurs articulations. A force, celles-ci vont devenir douloureuses.

Deux traitements de la goutte

Il existe un traitement en cas de crise aiguë. On va vous recommander de boire beaucoup, de mettre de la glace et de prendre des anti-inflammatoires. Avant on prescrivait de la colchicine. Aujourd’hui, elle doit être prescrite en second plan car elle peut être toxique. Le médecin va aussi vous demander de faire attention à votre régime alimentaire.

En cas de crises de goutte fréquentes ou de calculs rénaux, également dus à l’acide urique, le médecin va vous proposer de prendre un traitement contre cette maladie chronique. Le traitement va permettre d’éliminer de manière normale l’acide urique du corps.

La gélatine serait aussi un moyen de soulager les articulations douloureuses.

