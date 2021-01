Comment soigner un orgelet ?

L'orgelet est une infection de l'œil au niveau de la racine d'un cil, une sorte de furoncle du cil. Ce n'est pas très grave, mais souvent très gênant. On en parle avec le Docteur Charlotte, médecin référent de "La Grande Forme".

Autrefois appelé le compère-loriot, l'orgelet est une infection temporaire bactérienne, le plus souvent bénigne et très facile à diagnostiquer. Il existe deux types d'orgelet :

L'orgelet externe : il se situe au bord de la paupière, l'infection se déclare à la racine d'un cil.

L'orgelet interne : il siège sous la paupière et il siège sous la paupière et il est recommandé de consulter un ophtalmologue.

Avec le temps, l'orgelet va gonfler, rougir et mûrir et un petit furoncle (l'infection) va apparaître. L'orgelet ne dure pas plus d'une semaine, le pus finit par se vider, ce qui soulage votre œil.

L'orgelet est généralement unilatéral et souvent dû au stress et/ou à la fatigue. Un paracétamol peut aider à soulager la douleur. Il est déconseillé de percer cet orgelet, cela va aggraver les choses car vous risquez d'y apporter d'autres bactéries en y chipotant.