Comment soigner les petits bobos de votre enfant?

Comment aborder les bobos chez les enfants ? On s'est posé la question dans "La Grande Forme". S'ils sont souvent sans gravité, ils peuvent tout de même s’aggraver si l’on ne les soigne pas correctement. Le docteur Barbara Abramowicz, pédiatre-référente de l'émission, s'est penchée sur la question.

Nous sommes tous un jour ou l’autre confrontés aux petits bobos de notre enfant. Mais quel comportement adopté ? Et quels gestes simples appliquer ? La pédiatre de "La Grande Forme", Barbara Abramowicz est là pour vous aider !

Le bobo est une petite blessure sans gravité, cela peut être une écorchure, une plaie, un bleu, une brûlure, une bosse, une chute, etc. Du point de vue des parents, il faut savoir distinguer si c'est grave ou pas et si le bobo peut être soigné à la maison ou non : "Il est important que les parents connaissent les premiers gestes à appliquer pour chaque petit bobo. Si une plaie est profonde, il faut suturer. S'il tombe et qu'il a une grosse bosse, qu'il vomit et perd connaissance, c'est certain, les glaçons ne suffiront pas ! Quand il y a un doute ou une grosse inquiétude, il faut se rendre à l'hôpital."