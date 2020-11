Comment soigner les boutons de varicelle ?

La varicelle touche beaucoup d’enfants. L’équipe de "La Grande Forme" a décidé d’en savoir plus sur cette maladie grâce à la pédiatre référente de l’émission, le Docteur Barbara.

La varicelle est due à un virus de la famille de l’herpès. C’est une maladie infantile qui n’est pas grave car il y a rarement des complications. Par contre, elle donne lieu à une éruption progressive de boutons. En deux à quatre jours, environ 200 petits boutons vont se développer partout sur le corps.

Pour s’assurer que c’est bien la varicelle, le Docteur Barbara nous conseille de regarder si l’enfant à des boutons dans les cheveux. Si c’est le cas, c’est certainement la varicelle.

Il est possible de faire la varicelle à différents degrés. En faisant une grosse varicelle, on s’immunise à vie. Par contre, si on développe une petite version de la maladie, il est possible de la refaire une deuxième fois.