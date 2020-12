Comment soigner la cataracte ?

Avec l’âge, vous êtes nombreux à être touchés par la cataracte. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu en savoir plus sur ce phénomène. C’est le Docteur Serpe, chirurgien ophtalmologue qui nous explique. Le Docteur Serpe est expert en chirurgie du strabisme et de la cataracte.

Le traitement de la cataracte

Le changement de lunettes ne permet pas de récupérer une vision satisfaisante. Le seul traitement contre la cataracte est une chirurgie. Une opération est possible uniquement pour les patients ayant une baisse de la vision gênante et qui impacte leurs activités de la vie quotidienne. La majorité des chirurgies se passent sans complication. D’ailleurs, la Belgique est à la pointe de la technologie pour cette maladie et c’est une des interventions les plus pratiquées chaque année.

Avant l’opération, il est important de vérifier qu’il n’y a pas d’autres éléments qui entravent la vision.

La récupération de la vision suite à l’opération est très rapide. Dès le lendemain, le patient voit déjà une amélioration.

