Comment soigner efficacement et en toute sécurité un mal de gorge ?

C’est presque l’hiver. C’est synonyme de l’arrivée du froid et par la même occasion des maux de gorge. Le Docteur Charlotte nous donne ses petits remèdes pour en venir à bout.

Dans la gorge, il y a le pharynx et le larynx. Ce dernier est le siège des cordes vocales. Si vous avez une inflammation dans cette zone, dans 95% des cas c’est viral. Il ne faut donc pas prendre d’antibiotiques puisque ceux-ci sont antibactériens et non antiviraux.

Restez quand même vigilant un simple mal de gorge peut cacher d’autre chose comme le coronavirus ou un cancer du larynx.

Souvent quand on a mal à la gorge, on a du mal à avaler. La première chose à faire est donc de mixer les repas pour continuer à bien s’alimenter. Le Docteur Charlotte nous conseille de prendre plein de petits repas. Il faut être très attentif aux enfants qui vont avoir du mal à avaler leur biberon, mais pour qui il est primordial d’être bien alimenté et hydraté.

Quand on a vraiment très mal, il est possible de prendre des antalgiques comme le paracétamol pour la douleur ou des anti-inflammatoires comme l’ibuprofène. Vous pouvez même prendre les deux ensemble si nécessaire. Par contre, soyez vigilant au dosage car ces deux médicaments ne peuvent pas se prendre en quantité illimitée.

Il existe aussi des sprays et des pastilles pour vous soulager un peu. Le Docteur Charlotte préfère les pastilles qui augmentent la salivation et donc l’humidification de la gorge.