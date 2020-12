Comment soigner des yeux qui louchent ?

Il existe différents types de strabisme : convergent où les deux yeux partent en dedans, divergent où ils partent vers l’extérieur et vertical où un œil se trouve plus haut que l’autre.

Les risques liés au strabisme

Premièrement, le patient risque une amblyopie, plus souvent appelé “l’œil paresseux”. Chez les patients atteints de strabisme, il y a souvent un œil qui domine l’autre. L’œil dominant est privilégié par le cerveau, et par conséquent l’œil dominé ne se développe pas correctement. Une amblyopie soignée trop tard n’est pas récupérable.

Ensuite, il est possible de développer une bibliopie, c’est-à-dire la vision en double. C’est très gênant et cela peut entraîner notamment des chutes et des accidents.

Pour terminer, on ne peut pas lésiner sur les conséquences esthétiques et sociales causes par le fait de loucher.