Comment se positionner correctement sur une chaise au bureau ?

Businesswoman with pain in back - © seb_ra - Getty Images/iStockphoto

Comment bien s’asseoir sur sa chaise de bureau ?

Tout d’abord, on s’assoie sur sa chaise et on la règle correctement. L’entièreté de la surface des deux pieds doit toucher le sol. Ensuite, vos jambes se positionnent en angle droit, et forme donc une équerre. Du côté de l’assisse, votre bassin doit être légèrement incliné vers l’avant. Si votre assise de chaise n’est pas inclinable vers l’avant, il est possible d’acheter un coussin triangulaire pour positionner le bassin correctement.

Si votre bureau est trop haut et que vous n’arrivez pas à toucher le sol avec les pieds, il est possible de mettre un cale pied pour avoir les pieds qui reposent sur quelque chose et donc être à plat.

De plus, il ne faut pas s’asseoir dans le fond du fauteuil. Il est nécessaire d’avoir une distance d’une main entre le genou et l’avant de la chaise. Cela permet une liberté de mouvement au niveau des jambes.