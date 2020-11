Comment se débarrasser de corps flottants dans les yeux ?

Vous avez peut-être des corps flottants dans les yeux. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu comprendre ce phénomène. Elle a donc contacté Le Docteur Bruno Moens, chef de service d’ophtalmologie aux cliniques de l’Europe pour en savoir plus.

Ce sont des petites mouches qui troublent la vision à certains moments. Dans le fond de l’œil se trouve, entre la rétine et le cristallin, une gélatine comme du blanc d’œuf appelée vitré. Ce liquide est présent dès la naissance et est transparent quand on est jeune.

Avec l’âge, le vitré peut se liquéfier et devenir plus opaque. Ce liquide peut alors se déplacer de sa zone d’origine et venir se déposer sur l’avant de l’œil.

La manière la plus simple de repérer les corps flottants, c’est sur des surfaces claires, comme un mur blanc ou encore dans la neige. C’est dans ces situations qu’ils ressortent davantage puisqu’il y a un fort contraste.