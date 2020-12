Comment savoir si on est allergique aux animaux domestiques ?

Les animaux domestiques peuvent être une chouette alternative pour les personnes isolées. Mais, à condition d’être certain de ne pas être allergique. Le Docteur Clinckart, pneumologue nous explique tout dans "La Grande Forme".

Ce type d’allergies aux animaux seraient la troisième cause d’allergies la plus fréquente après les acariens et le pollen.

En Belgique, environ un foyer sur trois à un animal de compagnie. Dans toute cette population, il y a que 3% de personnes qui développent une allergie.

L’élément allergisant est une protéine diffusée par l’animal de différente manière. Cela peut être via ses poils mais aussi sa litière ou même sa salive. Le chat est l’animal le plus allergisant.