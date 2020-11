Comment rendre nos cimetières plus accueillants ?

Dans nos sociétés, les cimetières sont traditionnellement des lieux sinistres, froids et aseptisés. Il est dommage de rendre hommage à nos morts dans des endroits sans vie. Une solution qui est proposée, c’est de les rendre plus verts. Virginie Hess, la raconteuse de nature de "La Grande Forme" nous dit tout sur ce concept.

L’idée a débouché de l’interdiction de pulvériser des pesticides et des herbicides dans les espaces publics, en ce compris les cimetières. Ceux-ci ont donc progressivement changé d’apparence. L’abandon des produits chimiques a laissé la place à une gestion alternative, plus respectueuse de l’environnement et de la santé. On peut maintenant retrouver des allées et des murs végétalisés, ainsi que des pelouses fleuries.

Les cimetières verts se développent donc progressivement un peu partout dans le pays. Certaines communes ou associations vont même un pas plus loin en donnant une place encore plus importante à la nature.

Cette verdurisation n’est évidemment pas au goût de tout le monde. Une partie de la population y voit un manque de " propreté " et de respect pour les morts.

Pourtant, en plus d’être moins polluants, ces aménagements naturels sont bénéfiques pour les cœurs endeuillés. La nature peut en effet nous aider à appréhender la mort avec plus de légèreté.