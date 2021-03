Comment refaire l'amour après une infidélité ?

Après une infidélité, il est difficile de retrouver une intimité, les conséquences sur la sexualité du couple peuvent être relativement lourdes. Comment refaire confiance et passer le cap de refaire l'amour ? Les conseils d'Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

L'infidélité, un sujet qui reste souvent tabou, génère des interrogations douloureuses et peut briser un couple. Et puis, il y en a certains qui décident de reconstruire leur couple. Mais pas où commencer ? Et comment réussir à recréer une certaine intimité ? Alexandra Hubin, sexologue, vous donne ses précieux conseils.

À partir de quand parle-t-on d’infidélité ?

C'est quelque chose de très variable d'une personne à l'autre, en fonction de notre histoire de vie, on peut être sensible à plusieurs niveaux d'infidélité explique notre experte.

On peut distinguer 3 niveaux d'infidélité :

Le fantasme : il permet de combler un manque mais cela peut donner le sentiment d'une infidélité

L'émotionnel : on partage quelque chose d'intime avec quelqu'un qui n'est pas notre partenaire et finalement, on fait des confessions sur soi et ses représentations à une autre personne ce qui peut être vécu comme une infidélité

infidélité Le passage à l'acte : c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est très difficile à gérer car c ’est souvent quand il y a une trahison à la fois du cœur et du corps que c’est plus difficile à surmonter

Un couple peut-il survivre à une aventure extra-conjugale ?

Ce n'est pas facile pour un couple de surmonter une infidélité. C'est possible mais c'est loin d'être facile souligne Alexandra Hubin. Quand c'est divulgué ou quand on s'en rend compte, ça fait l'effet d'une bombe. Il faut en discuter et ça peut être très compliqué... Il faut également se dire que même si on s'est posé la question auparavant et qu'on avait une conception figée, ce n'est pas forcément ce qui va se passer dans la réalité ! En effet, on peut changer d'avis une fois qu'on s'y retrouve réellement confronté car on peut mettre les choses en perspective de façon plus radicale. Et puis, il faut également prendre en compte beaucoup de choses comme les enfants, les groupes d'amis, la famille ; c'est un tsunami émotionnel avec à la fois des notions pragmatiques et à la fois une reconstruction nécessaire pour le couple s'il décidé de continuer ensemble. Et puis, c'est aussi une vraie blessure narcissique.