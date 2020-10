De plus, Véronique nous informe que la consommation de sel est même synonyme de double peine. En réalité le sel, c’est du chlorure de sodium et non que du sodium . Le chlore est très acidifiant pour l’organisme ce qui va augmenter l’élimination d’autres minéraux nécessaires à notre bon fonctionnement. Le sodium, lui, va augmenter les risques d’hypertension, les risques cardiovasculaires, mais aussi favoriser une augmentation du risque de cancer de l’estomac.

Le sel est important. Il fait partie des minéraux dont le corps a besoin pour son bon fonctionnement. Mais dans l’alimentation d’aujourd’hui, il est trop présent. La population consomme en moyenne 10 g par jour de sel alors que l’OMS recommande maximum 5 g . On ingurgite donc deux fois plus de sel que la réalité de nos besoins.

Comment réduire sa consommation de sel ?

Il y a plusieurs niveaux d’intervention possible.

Premièrement, la source majeure de sel provient des produits préparés et des fast-foods. Il y est très présent car le sel a de très bonnes vertus pour la conservation des aliments et c’est un exhausteur de goût. Si vous limitez la consommation de ce type de produits, vous réduirez déjà considérablement votre consommation. Hors du panier de course, vous pouvez mettre aussi les chips, la charcuterie, les conserves, le pain, les céréales en boîte, les biscuits, les sauces, les poissons fumés, la sauce soja et le bouillon en cube.

De plus, Véronique nous conseille de ne pas ajouter de trop grande quantité de sel dans nos repas. Certains frôlent le tic à mettre du sel avant même d’avoir goûté.

Pour terminer, vous pouvez essayer de remplacer le sel par d’autres aliments pour donner du goût. Vos meilleurs amis sont les herbes, épices, ail et les oignons.

Si vous ne pouvez vous empêcher, préférez le sel iodé car il est en déficit dans la population.