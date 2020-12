Comment réduire la cellulite de façon naturelle ?

Virginie Hess, la chroniqueuse nature de "La Grande Forme" nous parle des bienfaits du lierre dans les produits cosmétiques.

Le lierre est une plante populaire aux vertus méconnues. En automne, quand les autres plantes fanent, il fleurit et offre ainsi un vrai festin aux derniers pollinisateurs comme les guêpes ou les bourdons. Son feuillage toujours vert et ses baies tardives offrent le gîte et le couvert à de nombreux oiseaux et insectes, même aux portes de l’hiver.

Côté beauté, il est surtout connu pour son action anticellulite. Il est d’ailleurs présent dans la plupart des produits de beauté anticellulite que l’on trouve dans le commerce. Il s’utilise aussi contre les douleurs articulaires, les problèmes circulatoires, ou comme shampoing.

C’est une plante très facile à trouver, que l’on peut récolter dans son jardin toute l’année. Attention, cueillez plutôt les jeunes feuilles sur les parties grimpantes du lierre. Par contre, ne consommez pas les baies qui sont toxiques.