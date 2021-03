Comment reconnaître l'érysipèle et comment traiter cette infection de la peau ?

Vous avez peut-être déjà souffert d'érysipèle ; cette infection de la peau provoquée par un streptocoque (bactérie). Comment soigner une telle infection de l'épiderme ? Les conseils du Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

L'érysipèle est en général la conséquence d'une plaie non soignée - une cicatrice ou une piqûre d'insecte non désinfectée par exemple - c'est une infection du derme et de l'hypoderme (sous la peau). Elle se manifeste par une plaque rouge enflée et douloureuse autour d'une plaie et touche principalement les membres inférieurs : jambes, chevilles, etc. et est assez contagieux.

Cette infection, relativement fréquente chez les adultes de plus de 40 ans et les personnes âgées, peut entraîner de la fièvre, et si la bactérie atteint le sang, cela peut engendrer une septicémie.

Pas de panique : de la plaie infectée au syndrome clinique global, cela prend du temps évidemment. Mais il est important de rappeler qu'il faut désinfecter ses plaies. Car les bactéries en cause dans l'érysipèle sont le streptocoque et le staphylocoque, deux bactéries présentes sur notre peau, notre flore naturelle. Le tout est de faire en sorte qu'elles restent sur la peau et non pas qu'elles traversent la barrière cutanée ! D'où la nécessité de désinfecter une plaie puisqu'elle met en contact ce qui se trouve à l'extérieur avec ce qui se trouve à l'intérieur de la peau.