Comment réagir face aux cauchemars de vos petits bouts ?

Lors d'un cauchemar, l'enfant se réveille et est conscient de ce qui lui est arrivé. En général, il crie ou pleure et a besoin de ses parents pour le rassurer et expliquer ses peurs et l'insécurité ressortis dans son cauchemar. Il comprend que ce n'est pas la réalité une fois éveillé, ce pourquoi le retour au sommeil est difficile car la peur reste présente.

Il s'agit de mauvais rêves qui surviennent généralement en fin de nuit. Ils peuvent apparaître vers l’âge de 2 à 3 ans, et sont plus fréquents entre 3 et 10 ans.

Les cauchemars sont un phénomène tout à fait naturels comme le précise d'emblée notre pédiatre : "Les enfants, tout comme les adultes, font des rêves - quelque chose de gai/de positif - et des cauchemars - expriment des angoisses et inquiétudes - et cela fait partie du développement psychologique des enfants. Tout le monde en fait, certains s'en souviennent et d'autres pas mais il n'y a rien de plus normal !"

Comment réagir face à un cauchemar ?

Barbara Abramowizc poursuit avec des conseils : "Si l'enfant se réveille et vous explique son cauchemar, l'important est de réussir à le rendormir et d'en parler plus tard durant la journée. La cause du cauchemar est diverse : peur de l'inconnu, une insécurité ressentie dans la journée, un changement dans sa vie comme un déménagement ou un divorce ou encore des conflits intérieurs ou des troubles d'apprentissage. Le but des parents est d'en parler durant la journée pour identifier la cause du cauchemar, y remédier et préciser à l'enfant que ses parents font, eux aussi, des cauchemars."

Faites-lui dessiner le monstre qui lui a fait peur et dites-lui de le jeter à la poubelle !

"Petite astuce également : lui faire dessiner ce qui lui a fait peur dans son cauchemar - souvent des monstres ou des loups - pour ensuite lui demander de le déchirer et de le mettre à la poubelle pour que ce méchant ne revienne plus le hanter la nuit. Deux mots-clés pour les aider : bienveillance et explications. Vous pouvez également adoucir l'environnement dans lequel il dort et développer un rituel du coucher, c'est très important pour passer une bonne nuit."

Toutefois, si ça devient de plus en plus récurrent et que ça se répercute sur le dynamisme de votre enfant, sa relation avec les autres, s'il se sent fatigué ou triste alors il faut consulter un médecin ou son pédiatre ou un pédopsychiatre.

À ne pas faire : quand votre enfant fait un cauchemar, il faut le laisser dans son lit, quitte à rester à ses côtés le temps qu'il se rendorme mais si vous le prenez dans votre lit, vous allez accentuer le fait que dans sa chambre, il est en danger ! "L'enfant va prendre de mauvaises habitudes même si on croit bien faire pour le rassurer mais c'est encore pire de le prendre près de soi..." conclut notre pédiatre.

