Comment prendre soin de ses genoux ?

Renforcer les muscles des jambes et des hanches

Ce sont les muscles des chaînes postérieurs, les fessiers, les ischio jambiers, les mollets et les lombaires qu’il faut en priorité renforcer. Pour éviter des douleurs et une pression trop forte sur les genoux, il faut un équilibre à 60% sur l’arrière de la jambe et à 40 % sur l’avant. Il est donc important d’avoir du muscle à l’arrière de la jambe via les chaînes postérieurs pour éviter de se blesser au genou.