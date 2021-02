Comment pratiquer la méditation de pleine conscience ?

L’équipe de "La Grande Forme" a voulu en savoir plus sur la pleine conscience et ses bienfaits sur la gestion du quotidien. C’est Barbara Radomme, professeur de méditation de pleine conscience et créatrice de Yoga Dunky qui nous en parle.

La méditation de pleine conscience, c’est la capacité à rester dans le moment présent, dans le ici et le maintenant. Pour y arriver, il existe plusieurs techniques. Notamment, le fait d’écouter sa respiration et surtout de tenter de visualiser les flux d’air qu’elle représente.

La méditation en pleine conscience est accessible à tous. Par contre, la méthode pour y arriver peut varier d’une personne à l’autre. Par exemple, certains vont la pratiquer seul et d’autres auront besoin de se faire accompagner par un spécialiste de la méditation.