Comment faire perdurer un arrêt tabagique ?

Certaines personnes ont difficiles à arrêter de fumer, d’autres ont plus faciles. Quoi qu’il en soit il faut surtout savoir perdurer dans le temps. Pour nous conseiller, l’équipe de "La Grande Forme" a invité Régine Colot, tabacologue au sein de Tabacstop.

La première phase concerne la première année sans tabac. L’accompagnement par un tabacologue est un plus dans ce processus. Il peut vous aider à trouver les moyens pour combler les différents manques liés au sevrage.

La nicotine est une drogue dure et monte au cerveau aussi vite que l’héroïne.

Pendant les douze premiers mois, il faut rester vigilant aux pièges que nous tend la vie quotidienne. Au début, il faut éviter, par exemple, les fêtes où les cigarettes se grillent les unes après les autres. Si vous ne pouvez en éviter, il est important de se préparer mentalement à la situation. De plus, mettez une distance quelque temps avec les personnes qui ne vous soutiennent pas dans cet arrêt. Les tabacologues, notamment chez Tabacstop ou Générations sans Tabac, sont là pour vous aider à contourner ces pièges.

Après cette première année, on peut dire qu’à 95% le sevrage est réussi tant au niveau physique, que psychologique et comportementale. Le plus dur est derrière vous. Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas rester alerte face aux pièges de la vie. Même après une longue période d’arrêt, il ne faut pas s’autoriser à retoucher à une cigarette.