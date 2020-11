Comment motiver son enfant à se rendre à l’école ?

Pour diverses raisons, il est possible qu’à un moment donné votre enfant ne veuille plus aller à l’école. Ce n’est pas facile de trouver les moyens de le redynamiser et lui donner envie de retourner sur les bancs de la classe. Le Docteur Barbara, pédiatre référente de "La Grande Forme" nous donne ses conseils.

"Quand un enfant ne veut plus aller à l’école, et que ce refus persiste au fil des semaines, ce n’est pas toujours évident pour les parents d’en comprendre la raison", nous dit le Docteur. Quoi qu’il en soit, elle insiste sur le fait que les parents doivent pousser leur enfant à retourner en classe.

Il faut éviter le pire la déscolarisation et la désocialisation.

Il ne faut pas prendre ce sentiment à la légère, surtout s’il est accompagné de symptômes physiques comme des maux de ventre ou de tête, des vomissements ou encore de la diarrhée. Les parents doivent essayer de comprendre pourquoi leur enfant en est là.