Comment limiter l'exposition de votre enfant aux polluants dans sa chambre ?

De nombreux polluants se nichent dans la chambre de vos bouts de choux sans même que vous ne vous en rendiez compte ! Virginie Hess, Raconteuse de Nature dans l'émission "La Grande Forme" vous file ses trucs et astuces pour limiter ces polluants.

Dans certaines maisons, l’air est plus pollué à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce même en milieu urbain ! Et malheureusement, la pièce la plus touchée est la chambre de bébé, car tout y est neuf : les meubles, la peinture, la literie… Mais comment limiter ces polluants ?

Les trucs et astuces de Virginie Hess, Raconteuse de Nature :

Attention aux peintures !

Les peintures utilisées sur les meubles ou les murs dégagent des Composés organiques volatils (COV), polluants qui s’évaporent à température ambiante. Ces substances respirées quotidiennement peuvent provoquer des troubles respiratoires, des irritations des yeux, du nez et de la gorge et des réactions allergiques. Certains sont plus préoccupants, car cancérogènes (formaldéhyde, solvants, hydrocarbure, etc.).

Conseils :

Après avoir repeint ou tapissé la chambre, aérez le plus longtemps possible pour permettre à un maximum de COV de s’échapper. Si vous le pouvez, laissez la fenêtre de la chambre ouverte plusieurs jours avant d’y faire dormir vos enfants. Vous pouvez également opter pour des peintures naturelles labelisées qui contiennent peu ou pas de substances toxiques.

Sol : évitez la moquette !

La moquette et surtout la colle qu'on utilise pour la fixer libèrent elles aussi des COV. De plus, la moquette favorise le développement d’acariens et de poussières qui peuvent entraîner des allergies.

Alternatives :