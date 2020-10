Comment jouir plus fort ?

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Colon irritable Chronique Psycho-sexo : METHODE PEAKING POUR JOUIR PLUS FORT

La grande forme - Méthode Peaking - Extrait de La grande forme - Vendredi - 16/10/2020 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Colon irritable Chronique Psycho-sexo : METHODE PEAKING POUR JOUIR PLUS FORT

Alexandra Hubin, la chroniqueuse psycho-sexo de "La Grande Forme" nous a débusqué la dernière technique à la mode pour se faire du bien. Elle a découvert à la méthode "peaking". Cette nouvelle méthode de Tracey Cox, chroniqueuse et auteure britannique, vient d’être relayée par la presse belgo-française. Alexandra Hubin nous l’avoue elle la trouve un peu farfelue ! Avec cette technique, Tracey Cox nous propose de nous retenir de jouir, pour ensuite jouir plus fort. Elle conseille de se référer à une échelle de 0 à 10 pour "noter" son niveau de plaisir. On peut comparer ça, à chez le médecin, quand il nous demande : "sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal à combien ?". Tracey Cox suggère qu’aux alentours de 8/10, on ralentisse pour redescendre de quelques points. Puis, quelques instants plus tard, on laisse notre orgasme jaillir ou on recommence l’opération de réduction. Selon Tracey Cox, cela permettrait de jouir plus fort en définitif.

Alexandra Hubin, pas convaincue Notre chroniqueuse trouve qu’il n’était déjà pas facile de lâcher-prise, alors si on doit en plus tout contrôler. Cette nouvelle méthode nous impose de devoir faire une évaluation mathématique de notre niveau de plaisir avant d’enfin pouvoir s’abandonner au plaisir. On est plus dans une recherche de la plus grande performance orgasmique que d’un moment de cohésion en couple.

Les conseils sexes d'Alexandra Malgré tout, Alexandra ne va pas nous quitter sans nous donner quelques conseils pour ceux qui pourraient vouloir faire durer le plaisir un peu plus longtemps. Par exemple, pour éviter d'éjaculer trop vite. Pour les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, l'éjaculation survient beaucoup plus vite que souhaitée et peut créer des souffrances et des frustrations dans le couple. Ces hommes n'ont pas la liberté de choisir leur moment. Alexandra nous donne donc quelques techniques : 1/ Repérer les signaux annonciateurs de l'éjaculation et juste avant qu'il ne soit trop tard essayé de redescendre pour perdurer. 2/ Réduire la stimulation au moment où tous les signaux sont au rouge 3/ Les préliminaires peuvent vous aider à vous contrôler. Elles permettent de s'habituer en amont et d'être mieux préparer. Le choc à la pénétration est donc moins grand et c'est plus facile de gérer la montée de l'excitation. A vous de jouer !