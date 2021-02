Comment interpréter un rêve érotique ?

Pour commencer, il faut complètement se déculpabiliser quand on a des rêves érotiques. A la différence des fantasmes, que notre esprit produit lorsque nous sommes éveillés et donc que nous sommes capables de contrôler, nous ne maîtrisons strictement rien de nos rêves , puisque nous sommes endormis. D’ailleurs, ils sont même le signe d’une bonne santé sexuelle .

Aucun rêve érotique

Pas de panique, si vous n’avez aucun souvenir de vos rêves érotiques. Ne pas constater ses rêves, ne signifie pas ne pas en avoir. En moyenne, nous rêverions tous entre 1h30 et 2 heures par nuit. Nombreux sont ceux qui ne s’en souviennent pas.

Ce principe s’applique également pour les rêves érotiques, qui ne représentent que 8% de nos rêves.

Pour terminer, selon Alexandra Hubin, il n’est pas nécessaire de raconter ses rêves érotiques à son partenaire. Et si on le fait, elle nous conseille de rester très prudent. Votre conjoint pourrait interpréter ce rêve de façon erronée et par conséquent mal le vivre, se sentir vexé ou dévalorisé. Alors prudence ! Retrouvez d’ailleurs ici les tabous les plus fréquents.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.