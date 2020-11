Comment gérer une panne au lit ?

Les causes peuvent être multiples comme des tracas dans la vie privée ou au travail. Cela peut aussi être un épuisement physique lié à une maladie ou à un manque de sommeil. "La Grande Forme" a d’ailleurs donné des solutions aux mauvais dormeurs .

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Diabète Chronique psycho-sexo : Les pannes

La grande forme - La panne - Extrait de La grande forme - VENDREDI - 13/11/2020 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Diabète Chronique psycho-sexo : Les pannes

Les conseils de notre sexologue

Evidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire. Quand on le vit, ce n’est pas toujours simple de prendre du recul et de ne pas s’inquiéter.

Le premier conseil d’Alexandra Hubin, c’est de relativiser l’importance de l’érection. Le rapport sexuel ne commence pas à l’érection et ne se résume pas à la pénétration.

Secondo, il faut apprendre à canaliser ses pensées vers ce qui est excitant. Laissez glisser les pensées négatives à l’arrière-plan de votre esprit et concentrez-vous plutôt sur le positif, c’est-à-dire les stimuli sexuels autour de vous et l’érotisme de votre partenaire.

Pour terminer, si le problème est redondant. N’hésitez pas à consulter un urologue. Une consultation peut vous rassurer tous les deux sur le bon fonctionnement physique de votre pénis. Et s’il y a un petit souci, le Docteur peut vous aider à prendre les mesures nécessaires.

Avant de vous quitter, pas de panique il y a des tonnes de solutions. Le café serait d’ailleurs l’une d’elles. A tester !

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.