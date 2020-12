Comment gérer un trouble bipolaire ?

L’équipe de "La Grande Forme" a voulu mieux comprendre la bipolarité. Ce trouble est fort présent dans la société. Elle a donc contacté le Docteur Gillain, psychiatre et chef de service de psychiatrie à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies et président de la société royale de médecine mentale.

Pour parler de maladie, il faut avoir la preuve de l’origine du problème. En psychiatrie, on a rarement cette preuve, on parle donc de trouble, trouble bipolaire. Celui-ci concerne l’humeur et ses variations. L’humeur varie chez tous le monde. Par contre, chez le patient atteint de trouble bipolaire, elle va osciller les extrêmes, la souffrance et l’exaltation avec une large prédominance de la douleur. Lors des phases d’exaltation, c’est pour les proches que c’est très difficile par le patient se sent tout puissant. Cela peut aller jusqu’à une déconnexion totale de la réalité.

50% du temps la personne est normal et 50% elle est symptomatique.

On retrouve le trouble de bipolarité, appelé avant psychose maniacodépressive dans toutes les couches de la population. Cela apparaît souvent chez les jeunes adultes et continue à se développer ensuite.