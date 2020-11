Comment gérer les "tue-l'amour" au lit ?

En couple, il arrive toujours un moment où on lâche body, on pue du bec ou tout autre tue-l’amour. L’équipe de "La Grande Forme" a demandé à sa chroniqueuse psycho-sexo de nous expliquer comment gérer ces moments de gêne absolue.

Un rot, un pet, cela peut nous échapper. Même si ces petites choses sont 100% naturelles, elles peuvent engendrer un malaise au sein du couple. Avec votre partenaire, vous n’arrivez pas à aborder ce sujet pourtant futile. Du coup, les conséquences se font sentir au lit. Cela peut mener à une gêne dans l’intimité du couple et nuire à la libido.

Alexandre Hubin, notre sexologue s’est demandé pourquoi on pouvait en arriver là. Sa réponse : "Tout simplement, la gêne s’installe parce que c’est notre part animale qui nous échappe et que notre société nous a éduqué à la contrôler ou à la dissimuler". Cela ne va pas poser un problème dans tous les couples. L’éducation va jouer un rôle dans notre réaction face à ces actes non contrôlés. Pour certains, un petit vent de temps en temps n’a rien de dramatique. Pour d’autres, cela peut être vu de manière positive : "on est assez à l’aise pour se le permettre". Mais, il y a aussi ceux que cela met très mal à l’aise. Dans ce dernier cas de figure, cela peut signifier pour la personne la fin de tous les jeux de séduction, un acte d’irrespect, répugnant ou même humiliant.