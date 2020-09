Comment gérer le télétravail ?

Certains aiment, d’autres pas. Mais ce qui est certain, c’est que le télétravail est ultra-présent dans le monde du travail et cela risque de durer. Des études ont été faites suite à cette vague massive de travail à domicile et on se rend compte que le travailleur travaille mieux chez lui, plus longtemps et avec peu de perte d’efficacité . Ce constat fait l’affaire des employeurs et vous ne risquez pas de retourner de sitôt au bureau.

Pourtant, il y a des pièges

Quand on travaille à domicile, de nouvelles règles doivent s’installer et des prérequis sont nécessaires. Il faut établir comment on communique et on se coordonne avec l’équipe, expliquer le fonctionnement des réunions à distance. Les entreprises commencent à former les managers à la gestion des équipes à distance. Un challenge pour l’avenir du télétravail. La communication est très importante car tout le non verbal visuel et auditif est perdu. N’hésitez pas à surcommuniquer.

De manière générale, on pense qu’on gagne du temps en travaillant de chez soi. Par conséquent, régulièrement on enchaîne une succession de réunions pour finir plus vite et on ne se rend pas compte qu’on ne s’arrête jamais. Alors qu’au bureau, on change de salles, on passe chercher un café, on papote entre collègues, et au final c’était plein de petits breaks. Ce manque de pauses en télétravail peut amener à un épuisement