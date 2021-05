Comment favoriser le plaisir voire l'orgasme lors de la pénétration ?

Le plaisir de la pénétration vaginale est un sujet peu évoqué voire une pratique peu courante et pourtant, il est tout à fait possible d'atteindre l'orgasme de cette façon. Petit zoom sur ce plaisir vaginal avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Comme Alexandra Hubin le souligne, la pénétration vaginale n’est qu’une pratique parmi d’autres mais de nombreuses femmes regrettent de ne pas ressentir plus de plaisir. Elles l’apprécient beaucoup pour son caractère symbolique : les corps fusionnent, on ne fait plus qu’un. Et on a envie que ce soit davantage érotisé. Un moment intime, c'est multiplier les différents plaisirs car si on court après l'orgasme, on perd la possibilité de pouvoir l'atteindre. Donc il faut investiguer l'entièreté du corps. Cependant, aujourd'hui, on va se pencher sur le plaisir de la pénétration vaginale.

Un plaisir plus complexe

C'est plus complexe d'investir une zone de notre corps qui n'est pas visible, ça devient plus mystérieux. Lors de sondage, on se rend compte que beaucoup de femmes vont privilégier des caresses externes lors de leur découverte personnelle plutôt que d'investir la partir interne, comme si notre cerveau était plus formaté à ressentir un plaisir externe plutôt qu'interne explique notre sexologue.

Or, le clitoris est beaucoup plus grand qu'il n'y paraît, il peut être responsable du plaisir interne et externe, on peut le stimuler avec des frottements à l'extérieur et des pressions à l'intérieur.