Comment faire pour garder son bronzage d’été ?

Vous revenez de vacances et vous avez un bronzage à faire pâlir d’envie vos collègues ? Bonne nouvelle ! Pour garder ce magnifique bronzage le plus longtemps possible, il existe certains réflexes à adopter. On fait le point avec notre journaliste beauté Emilie Van de Poel dans l’Emission "La Grande Forme" sur Vivacité.

Règle numéro 1 : stop les séances en cabine UV !

Certaines personnes pensent encore – à tort - qu’un banc solaire prépare la peau au soleil… C’est faux ! Les bancs solaires ne stimulent pas vraiment la mélanine. Ils émettent principalement des UVA qui touchent les couches les plus profondes de la peau, qui sont entre-autre responsable du vieillissement de la peau. Les bancs solaires n’engendrent pas de synthèse de vraie mélanine. Pensez plutôt à préparer votre peau de manière naturelle. Par exemple, n’hésitez pas à manger des aliments riches en beta-carotène qui stimule la synthèse de mélanine et protège la peau de l’action néfaste des radicaux libres. C’est essentiel quand on va s’exposer de manière prolongée.

La clé d’un bronzage qui dure : le gommage

Deux semaines avant le départ et à raison d’une fois par semaine, vous pouvez réaliser un gommage du visage et du corps. Ce petit geste beauté va permettre de retirer les cellules mortes de la peau afin que celle-ci soit lisse, douce et renouvelée. Le gommage va également permettre d’assainir la peau, de nettoyer les pores en profondeur et d’éviter ainsi l’apparition d’imperfections. Aussi, le gommage permet une meilleure pénétration des soins. Pour le corps , vous pouvez utiliser un gommage dit mécanique (gommage à gros grains). Par exemple : un gommage avec de la poudre de noyau d’abricot ou du sucre.

, vous pouvez utiliser un gommage dit mécanique (gommage à gros grains). Par exemple : un gommage avec de la poudre de noyau d’abricot ou du sucre. Pour le visage, on évite ce type de produit qui peut être abrasif pour la peau et on privilégie normalement un gommage chimique (sans grain) au AHA. Attention : les acides de fruit amincissent la barrière cutanée extérieure et donc, augmentent la sensibilité aux rayons UV. Avant les vacances, on opte donc plutôt pour un gommage à grains doux pour le visage afin de ne pas abîmer la peau. Attention également à certains produits gommants bon marché, qui contiennent parfois des micro-billes en plastique. On choisit plutôt des gommages avec des micro-billes de jojoba ou encore de bambou.

La Grande Forme - Comment garder son bronzage d'été ? - 01/09/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h30, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Chaque vendredi, on accueille Caroline Depuydt, psychiatre, en studio. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Hydrater sa peau pendant et après l’exposition

Autre réflexe important : penser à hydrater votre peau intensément avec une crème riche ou une huile. Attention, il ne faut pas oublier que l’huile s’applique toujours sur une peau humide afin qu’elle pénètre mieux. Pour le visage, on privilégie un soin enrichi en niacinamide, la vitamine B3, qui va limiter la perte en eau, augmenter le niveau de collagène, d’acides gras et de céramide dans l’épiderme et qui va protéger la peau des radicaux libres. On cherche également des produits de soin contenant de l’acide urique ou de l’acide hyaluronique.

Utiliser une bonne crème solaire

L’erreur qu’on a toutes et tous commis au moins une fois dans notre vie : penser que la crème solaire à indice élevé ne fait pas bronzer. Au contraire, la crème solaire protège la peau et n’empêche en rien la mélanine de se développer. Avec la crème solaire, on va obtenir un hâle progressif. Pour être certain d’avoir un bronzage qui dure, il faut donc impérativement appliquer de la crème solaire en grande quantité et avec un indice de protection suffisamment élevé (minimum 30/50). Autre conseil : au retour de la plage ou de la piscine, on évite à tout prix les douches trop chaudes au risque d’assécher la peau car qui dit peau sèche dit peau qui craquelle plus vite. Après la douche, on applique un soin après-soleil en quantité généreuse ou encore une huile riche et nourrissante sur peau humide.

Comment maintenir son bronzage une fois rentré de vacances ?

Une fois les vacances terminées, il est possible de prolonger quelque temps son bronzage. On pense à exfolier sa peau avec un gommage . Les cellules mortes accumulées rendent la peau plus terne. Pour lui redonner de l’éclat, rien de tel qu’un gommage. Pas de panique : le bronzage ne va pas disparaître. La mélanine responsable du bronzage est synthétisée dans la couche la plus profonde de l’épiderme. Attention : en cas de coup de soleil, on évite les gommages qui pourraient sensibiliser davantage la peau.

. Les cellules mortes accumulées rendent la peau plus terne. Pour lui redonner de l’éclat, rien de tel qu’un gommage. Pas de panique : le bronzage ne va pas disparaître. La mélanine responsable du bronzage est synthétisée dans la couche la plus profonde de l’épiderme. Attention : en cas de coup de soleil, on évite les gommages qui pourraient sensibiliser davantage la peau. On pense à troquer son gel douche habituel contre une huile de douche sans savon qui sera plus douce et évitera le dessèchement de la peau.

habituel contre une huile de douche sans savon qui sera plus douce et évitera le dessèchement de la peau. On se focalise sur l’hydratation de la peau. On applique un masque visage hydratant pour donner un petit coup de booste à sa peau. On se tartine de crème ou d’huile riche et nourrissante avant d’enfiler son pyjama.

de la peau. On applique un masque visage hydratant pour donner un petit coup de booste à sa peau. On se tartine de crème ou d’huile riche et nourrissante avant d’enfiler son pyjama. Astuce pour faire ressortir le bronzage : porter du blanc fait des miracles !

fait des miracles ! On pense également à illuminer sa peau en utilisant une huile satinée contenant des particules scintillantes. Sur le visage, on peut également appliquer une huile bio de carotte qui hydrate et confère à la peau une jolie couleur.

contenant des particules scintillantes. Sur le visage, on peut également appliquer une huile bio de carotte qui hydrate et confère à la peau une jolie couleur. Tricher en appliquant sur le visage et le corps un peu d’autobronzants. Il existe des autobronzants qui offrent un bronzage graduel et très naturel. La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.