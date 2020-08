Comment faire durer le coup foudre d'un été ?

Un amour de vacances en temps de coronavirus, ce n’est pas une mince affaire. Et, la chroniqueuse de "La Grande Forme", Alexandra Hubin y voit pourtant du positif.

Si on nous avait parlé de rendez-vous masqués, il y a quelques mois, personne ne l'aurait cru. Pourtant, c’est le cas aujourd’hui. Le masque et toutes les consignes de sécurité ont transformé la façon d’aborder une rencontre. Avant de faire entrer quelqu’un dans notre " bulle ", on prend le temps d’abord de mieux le connaître. La conséquence, un amour de vacances moins impulsif.