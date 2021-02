Tout le monde sait plus ou moins que c’est important, mais peut-être pas à quel point... En quoi sont-ils la base finalement ? C’est vrai que souvent la perception des légumes ne donne pas envie. Pourtant, ils sont pauvres en calories , mais en fait, ça va bien au-delà, ils n’ont que des qualités : pauvres en kcal et en sel . Riches en vitamines, fibres, minéraux, antioxydants et par-dessus tout, des composés bioactifs dont des caroténoïdes , mais aussi les fameux polyphénols dont il en existe plus de 10 000 différents.

Ce n'est pas toujours facile de faire manger des légumes aux enfants... comme aux adultes ! Pourtant, leurs bienfaits sont nombreux. Alors comment faire aimer les légumes ? Les trucs et astuces de Véronique Liesse , nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

5 fruits et légumes par jour

Selon Véronique Liesse, on devrait dire minimum 5 portions de légumes et de fruits car les légumes sont plus importants. Donc on parle bien de 3 portions de légumes et 2 de fruits. Une portion faisant 80 g, ça fait minimum 400g par jour. Aujourd’hui, on devrait en manger en moyenne moins de 250g. Les recommandations sont faites pour encourager mais ne doivent pas forcément être respectées à la lettre ! 3 portions de légumes = le minimum mais pas l’idéal. L'idéal = 5 à 7 portions de légumes par jour. Un bon repère = une demi-assiette midi et soir, en alternant cru et cuit.

On peut manger n'importe lesquels mais il est important de varier et de suivre des critères de qualité : le bio, local, de saison à moins pesticides, plus de vitamines, minéraux et antioxydants. Des différents tous les jours à grandes différences en vitamines, minéraux, antioxydants et composés bioactifs. Même pour un même légume, il existe des différences sensibles selon leur couleur. Par exemple, une carotte jaune, violette ou orange, ce n’est pas la même chose !