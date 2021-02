Comment éviter une sciatique ?

20% des Belges souffrent d’une sciatique. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu mieux comprendre ce mal en conviant le Docteur Serge Troussel, Chirurgien orthopédiste au Grand Hôpital de Charleroi et responsable du pôle Neuro-Osteo-Locomoteur.

La sciatique, c’est une inflammation du nerf sciatique, l’un des plus gros nerfs du corps humain qui entraîne une douleur importante toute le long de celui-ci. Celle-ci démarre de la fesse, descend dans la cuisse et ce jusqu’au mollet et au pied.

Le Docteur Troussel parle de douleurs extrêmes. Dans la sciatique, la douleur est complète et systématisée, c’est-à-dire qu’elle part de la fesse et descend jusque dans les pieds.