Comment éviter une dépression ?

Une personne sur cinq est atteinte de dépression à un moment de sa vie. L’équipe de "La Grande Forme" a demandé des conseils au Docteur Benoît Gillain, chef de service de psychiatrie à la clinique Saint Pierre d’Ottignies et président de la société royale de médecine mentale de Belgique pour prévenir la dépression.

Pour commencer, il faut faire une distinction entre la déprime et la dépression. Dans le premier cas, le sentiment dépressif est banal et pas grave, même si pas gai à vivre sur le moment. Tout le monde l’éprouvera à divers moments de sa vie.

La dépression, c’est l’envie d’avoir envie, mais on n’a pas envie. On est triste et on n’a pas de plaisir.