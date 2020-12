Comment éviter les excès de Noël ?

Véronique Liesse nous conseille de vraiment diminuer les quantités. On est là pour partager un moment et pour faire que manger. Elle propose aussi de diminuer la multitude de petits plats. S’ils sont là, on a envie de tout goûter. Par exemple, rassemblons l’entrée et l’apéro.

Le premier souci, c’est la quantité. Souvent, c’est parce qu’on mange sur une longue période. En plus de cela, on a tendance à acheter beaucoup trop.

A la Noël, on mange souvent beaucoup trop. L’équipe de "La Grande Forme" a demandé à sa chroniqueuse alimentaire, Véronique Liesse, de nous donner ses trucs et astuces pour mieux gérer ce repas de fêtes.

Un menu sain et sans excès

Pour l’apéro, Véronique nous propose : ananas, mangue et fruit de la passion mixés avec des glaçons et des feuilles de menthe. Du coup, ça permet de garder le vin ou le champagne pour le repas. Et pour la nourriture, on peut intégrer des légumes dès l’apéro, avec un bon guacamole maison. Il suffit de mixer des avocats, des tomates cerises, des oignons hachés, de la coriandre et jus de citron.

Puisqu’on aura eu un bon apéro, on va zapper l’entrée.

En plat, on peut avoir la traditionnelle dinde, elle est parfaite. De la volaille, un bon gigot, tout ce qui vous fait plaisir et pourquoi pas des fruits de mer ou du poisson. On peut très bien remplacer les croquettes, le gratin dauphinois ou les pommes duchesses par de la patate douce ou un écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive et au thym frais. Et on n’oublie pas nos précieux légumes, petits fagots de haricots verts, ou tous ceux que vous voulez.

Si on a encore de la place, vous pouvez proposer à vos convives des fruits frais bien rafraîchissants ou un sorbet.

Et pour terminer, voici comment bien préparer la fête.

