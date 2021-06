Comment éviter les déchets liés à vos cheveux ?

Au Royaume-Uni et en Irlande, des coiffeurs et des experts en environnement ont décidé de réagir en créant le Green Salon Collective qui vise à rendre le secteur de la coiffure plus écologique en réduisant les déchets des salons. Dix mois après son lancement, 550 salons de coiffure ont déjà adhéré à ce programme de recyclage. Une des actions proposées vise à collecter les cheveux coupés dans les salons et à les utiliser pour e mpêcher les marées noires de se répandre dans la mer . Cette méthode a déjà fait ses preuves lors de la marée noire près de l’Ile Maurice en 2020.

La grande forme - Ecoresponsabilité des coiffeurs - 15/06/2021

Diminuer l’impact environnemental des colorations

Chez nous, de plus en plus de coiffeurs et de femmes se tournent vers la coloration végétale, totalement naturelle et beaucoup moins agressive pour les cheveux et la planète.

La coloration végétale est une coloration à base d’eau et de pigments extraits de plantes. Contrairement à la coloration classique qui colore suite à une réaction chimique, cette méthode ne pénètre pas à l’intérieur des cheveux, mais les enrobe. Le résultat est très naturel et les cheveux retrouvent une parfaite santé !

Petit bémol, si elle couvre bien les cheveux blancs, la teinture végétale ne fonctionne pas bien pour les mèches, le balayage ou le passage du blond au brun.

Finalement, pour entretenir sa coloration végétale, il est important d’utiliser des shampoings soins doux et biologiques de préférence qui ne font pas écran aux pigments et ne dénaturent pas la couleur.

