Comment diminuer les nuisances sonores à l'école ?

La pollution sonore est très présente dans les écoles. L’équipe de "La Grande Forme" a invité Marie Poupé, experte bruit à Bruxelles Environnement pour nous expliquer.

Les sources de bruit sont multiples dans une école. Elles peuvent être extérieures à l’école comme les avions, les trains ou l’autoroute. Le bruit peut aussi venir directement de l’activité scolaire comme les sonneries ou certaines activités. Finalement, cela peut aussi être le bâtiment qui est en cause. Par exemple, à une mauvaise isolation.

Il faut vraiment limiter notre exposition à la pollution acoustique.

Le bruit, c’est une information parasite et complètement inutile pour l’humain. Le cerveau doit malgré tout traité cette "mauvaise" information et la filtrer pour laisser la place à l’information utile. Cela va générer du stress et de la fatigue qui peuvent entraîner des problèmes de concentration et d’apprentissage par exemple.

De plus, un bruit trop élevé peut entraîner des troubles auditifs.

Il faut savoir qu’un Européen su cinq est victime de pollution sonore.