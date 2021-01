Comment combattre le tartre sur les dents ?

Tout le monde a du tartre qui se développe autour de ses dents. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu savoir ce que c’était exactement et surtout comment s’en débarrasser. C’est la dentiste, Florence Vande Winkel qui nous explique.

Le tartre, c’est un film composé d’un amas de bactéries, de débris de nourriture ou encore de salive qui se pose sur les dents. Si on ne se brosse pas bien les dents, cela se minéralise, c’est-à-dire que cela se durcit. C’est souvent comme de la craie blanche et on le retrouve au niveau des dents du bas.

Le tartre peut être coloré en fonction des aliments consommés comme le café ou d’action comme le fait de fumer. Il est donc possible d’avoir du tartre noir.

Il faut savoir que tout le monde crée du tartre, malgré un brossage efficace des dents.il n’existe par contre pas de produit compétent pour l’éviter.