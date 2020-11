Comment choisir des jouets au vert pour la Saint-Nicolas ?

L’équipe de “La Grande Forme” a demandé à sa chroniqueuse green Virginie Hess de nous donner ses trucs et astuces pour trouver des jouets éthiques, écologiques et surtout sains.

Il est important de savoir que certains jouets peuvent contenir des substances nocives pour la santé tout en ayant un impact négatif sur l’environnement.

Depuis 2009, une directive européenne a pourtant interdit l’utilisation, dans les jouets, de composants cancérigènes, de certains métaux lourds et de plusieurs substances allergènes. Un seuil a aussi été fixé pour certains phtalates, surtout dans les jouets de puériculture.

Pour s’y retrouver, un marquage CE est apposé sur les jouets qui respectent la législation en vigueur. Mais ce n’est qu’une déclaration du fabricant soumise à des contrôles aléatoires. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un jouet soit retiré du marché car il ne respecte pas ces exigences.

Du côté des impacts environnementaux, il est important de rappeler la pollution générée par le transport des jouets produits majoritairement en Asie et par les composés utilisés dans leur fabrication. De plus, les jouets électroniques construits au départ de métaux rares et qui fonctionnent avec des piles sont extrêmement néfastes.

Sans oublier, les conditions de travail déplorables qui se cachent souvent derrière l’industrie du jouet "made in China".