Comment choisir de bonnes chaussures ?

Les gens se chaussent de plus en plus mal. Cela peut entraîner des problèmes au pied. L’équipe de "La Grande Forme" a contacté Didier Vin, podologue pour en parler.

Aujourd’hui, la population enfile des chaussures de plus en plus souples ce qui est moins bon pour les pieds. Les lacets ont également tendance à disparaître au profit des élastiques, des scratchs ou des tirettes. Le pire dans tout ça, ce sont les mocassins, les escarpins et surtout les ballerines.

Si tout le monde avait de bonnes chaussures, les podologues n’auraient pas de travail !

La conséquence est que les chaussures soutiennent moins bien le pied et donc on développe toutes sortes de pathologies : durions, callosités, ongles incarnés et bien d’autres. L’objectif d’une chaussure est de protéger le pied et de le stabiliser.