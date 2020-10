Comment booster son immunité ?

La chroniqueuse alimentaire de "La Grande Forme", Véronique Liesse, sort son nouveau livre. Elle l’a écrit avec Alix Lefief-Delcourt. Il s’intitule " L’alimentation " spécial immunité" ". Elle en profite donc pour parler de ce sujet avec Adrien Devyver.

Le système immunitaire fonctionne sur deux niveaux. Il a une immunité innée qui agit quel que soit l’agresseur, mais qui n’a pas de mémoire. On y retrouve des barrières comme l’intestin, la peau, toutes les muqueuses mais aussi des cellules. A ses côtés, on retrouve l’immunité acquise qui reconnaît l’agresseur après l’avoir côtoyé et le garde lui en mémoire.

Pour fonctionner, ce système a besoin de nutriments. De plus, il a besoin de détecter une inflammation pour comprendre que quelque chose se passe. Mais, elle doit être contrôlée et pouvoir être stoppée. Sa régularisation est liée à l’alimentation.