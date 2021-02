" Les humains , tout comme les animaux, sont sensibles aux variations de lumière et de chaleur. Concrètement, pour la lumière, il suffit d’observer l’effet d’un climat mitigé sur notre envie de sourire pour constater le rôle important que peut jouer l’ensoleillement sur notre état d’esprit. Si on n'a pas trop le moral, forcément ça va influencer notre désir sexuel. Et au niveau métabolique, avec le froid, le corps se met au ralenti , on ressent moins de sensations. Et tous ces facteurs ont forcément une influence sur la sexualité.

Chronique psycho-sexo : Comment booster sa libido malgré le froid ?

Comment booster sa libido malgré le froid ?

Pour booster votre libido l'hiver, il faut savoir user de stratagèmes contre les pires tue-l’amour :

Les multicouches : "Premier tue-l’amour de l’hiver que j'entends souvent. L'hiver, c'est évidemment le gros pull, le pyjama en pilou, l'écharpe, les grosses bottes et ça peut paraître moins attirant que les vêtements d'été qui laissent plus apercevoir les formes et le corps en général... mais c'est juste vestimentaire ! Donc il suffit de stimuler l'imagination."

Comment dépasser ces obstacles qui sont purement vestimentaires ?

"On peut jouer sur la carte de l'envie en précisant à son partenaire ce qu'on a sous toutes ces couches ; on peut très bien être nu, avoir des sous-sous-vêtements sexy, etc. Quand on a plein de couches, on va devoir les enlever, et on peut le faire de manière subtile, ça peut stimuler de jouer sur cet aspect-là!"

Le lit glacial : "Q ue ce soit le lit ou les pieds glacés ou encore quand on se couche, le corps est grispé et on veut juste se mettre en boule ou plonger sous notre couette avec notre pyjama en pilou réconfortant et bien chaud et forcément, ce n'est pas ce qui éveille le plus le désir sexuel !"

Quelles alternatives à part le chauffage ?

"La petite astuce, c'est la bouillote, c'est revenu à la mode, on peut réchauffer le lit avec de petites bouillotes tout simplement. Puis, le fait de dormir nu vous aidera car le contact peau à peau aide à réguler la température corporelle. On peut aussi penser à un pyjama ou une nuisette en soie comme transition, ça garde la chaleur et ça a un côté soyeux et sensuel pour les caresses qui est sympa également..."

